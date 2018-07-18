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18 Temmuz 2018 13:27

‘Pedal Pedal Bursa’

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Bisiklet Kulübü’nün ortaklaşa tertiplediği ‘Pedal Pedal Bursa’, bu ay Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirildi.

‘Pedal Pedal Bursa’

18 Temmuz 2018 13:27


Her ay yapılan ve dileyen herkesin katılabildiği ‘Pedal Pedal Bursa’ turu çerçevesinde Bursa’dan yola çıkarak Mustafakemalpaşa’ya ulaşan bisiklet severler, burada Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından karşılandı. Kurtulan’ın yaptığı karşılama konuşmasının ardından ilçe turuna start veren bisiklet severler, sırasıyla Yalıntaş, Kayabaşı, Sünlük ve Muradiye köylerine uğradı. Ekip, köylerin ardından Su uçtu Şelalesi’ne ulaştı. Burada belirli süre dinlenip doğa harikası coğrafyayı keşfeden, serinleyen bisiklet severler, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekrar yola koyulan ve toplam 45 kilometre yol kat eden sporcular, heyecanlı bir parkurun ardından Mustafakemalpaşa’ya vardı. İlçe Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden sporcular, ardından yine Bursa’ya doğru yola çıktı.




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