Pompalı dehşet kamerada

Pompalı saldırgan ateş ederken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Edinilen bilge göre olay, dün gece 21.00 sıralarında İntizam Mahallesi Darmstad Caddesi üzerindeki bir dükkanda yaşandı. İddiaya göre, berber A.İ.’den tıraş makinesini isteyen kimliği belirsiz şahıs A.İ.’nin tıraş yaptığı için veremeyeceğini söylemesi üzerine sinirlenip iş yerinden çıktı. 10 dakika sonra 3 arkadaşı ile birlikte aynı iş yerine gelen kimliği belirsiz saldırgan elindeki pompalı tüfekle önce iş yerine, sonra havaya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği berberdeki çıraklardan Abdurhanman S. (15), Yusuf S. (18) ve tıraş olan müşteri Rıfat K. (34) yaralandı. Pompalı tüfekli zanlı ve 3 arkadaşı olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeli esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan 3 kişi, tedavi altına alındı. Öte yandan yaşanan pompalı dehşetin görüntüleri bir iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların saldırgandan korunmak için kaçıştığı görüntüleri izleyen polis pompalı saldırgan ve 3 arkadaşını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.