Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 01:34

Psikolojik destek gören şahıs kendi evini yakıp kaçtı

Bursa’da psikolojik destek gören bir şahıs kendi evini yaktı.

Psikolojik destek gören şahıs kendi evini yakıp kaçtı

22 Kasım 2017 01:34


Edinilen bilgiye göre Bursa’nın Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Kurubaş Sokak’ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 25 yaşındaki Suat E., saat 23.00 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşadığı evi ateşe verdi.


Çevredeki vatandaşlar evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Evin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdükten sonra arama yaptı. Yapılan aramada psikolojik tedavi gören Suat E. Bulunamazken evi yaktıktan sonra kaçtığı tespit edildi.


Daha öncede birkaç kere evini yakan şahıs polis tarafından aranmaya başlanırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç