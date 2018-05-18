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18 Mayıs 2018 14:12

Ramazan’ın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar camilere akın etti.

Ramazan’ın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

18 Mayıs 2018 14:12

Cuma namazını Ulucami’de kılmak isteyenler cami avlusunu da doldurdu.


Bursa’da Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı. Ulucami başta olmak üzere tarihi camilerde vatandaşlar yer bulmakta zorlandı. Yıldırım, Yeşil, Muradı Hüdavendigar, Emir Sultan gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Ramazan’ın getirdiği manevi ortamda ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namazı eda etmenin huzuruyla camiden ayrıldı.


Cuma namazı sebebiyle okunan hutbede de Kudüs ve Filistin’de yaşanan zulümden bahsedildi. Okunan hutbede Kudüs’ün insanlığın kadim şehri olduğu vurgulanarak, “Mübarek, mukaddes ve harem bir beldedir” denildi. Gazze’de şehit olanlar için dua edilmesinin ardından cuma namazı eda edildi.




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