Sahillerin değeri Büyükşehir ile artıyor

Başkan Alinur Aktaş’ın Gemlik ilçesinde Küçük Kumla sahilinde yaptığı incelemeye, Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da katıldı. Başkan Aktaş, Küçük Kumla’da vatandaşlarla sohbet ederek, bölge halkının meselelerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde olduğu kadar Bursa’nın sahillerinde de çalıştığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, “Kumla’nın resmî nüfusu 5300 olmasına rağmen, yaz aylarında ve bilhassa hafta sonları burada nüfus 180 - 200 binlere ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gereken çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zabıta denetimlerini daha da sıklaştıracağız” dedi.

Kumla’da vatandaşları kimsenin rahatsız etmemesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, “Çağrıda bulunuyorum, kimse seyyarı desteklemesin. Kimse Kumla’da tatilini yapmaya gelenleri rahatsız edecek hâl ve hareket içinde olmasın. Vatandaşlarımız da bilhassa araç parklarıyla ilgili daha dikkatli olmalılar” diye konuştu.

“Liman için izin alacağız”

Başkan Aktaş, vatandaşlardan, Kumla’ya, mevcut kayıkların yanaşabileceği bir liman yapılması ve meydan düzenlemesi ile ilgili talepler geldiğini belirterek, “200 kilometreye varan göl ve deniz sahillerimizde yapacağımız düzenlemeler hızla devam edecek. Liman için de Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin aldığımızda Kumla da diğer sahillerimiz de çok daha güzel bir ortama kavuşacak” şeklinde konuştu.