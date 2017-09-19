Şahin: “Türkiye geleceğe umutla bakıyor”

Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni eğitim yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Gelecekte bu ülkenin başına siyasetçi, bilim adamı, işadamı, sanatçı, sporcu olarak geçecek olan gençlerimizi, insani değerle donatarak, vatanına, milletine sahip çıkacak fertler olarak yetiştirmeliyiz. Bugünün gençleri, yarının yöneticileri olacak. Türkiye’yi daha ileri seviyelere onlar taşıyacak. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı donanımlı,bilgili, kültürlü yetiştirmek zorundayız. İnsana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır” dedi.

Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İnsanlarımızın eğitim ve öğretim konusundaki hassasiyetleri geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Sağlam temeller üzerine kurulmuş biri eğitim sistemi, cumhuriyetimiz için de en önemli güvence olacaktır. Zor zamanlarda bile önemli işler yapmış bir milletin çocuklarıyız. Kalkınmış bir devlet, çağdaş bir toplum, iyi eğitim almış nesillerin eseri olacaktır.”