Sahte bilezik dolandırıcıları yakalandı

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde F.K’ye (35) ait bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.20 sıralarında kuyumcu dükkanına giren B.Ç. (29) isimli bir şahıs, elindeki bileziği satmak istediğini söyledi. Bileziği kontrol eden F.K., dolandırıcıya 2 bin 345 TL ödeme yaptı. Parayı alan B.Ç.’nin dükkandan ayrılmasının ardından bileziği kesen F.K., bileziğin içinin metal olduğunu görünce dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine durumu bildirdi.

Ekiplerin kuyumcu dükkanına ait güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahsın 34 BN plakalı bir araç ile olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Aracı takibe alan ekipler, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’ndeki bir sokak üzerinde dolandırıcıyı beraberindeki 3 şahıs ile birlikte yakaladı. Sahte bilezik dolandırıcılığını gerçekleştiren B.Ç. isimli dolandırıcının yanı sıra başka şehirlerde de benzer olaylara karıştıkları tespit edilen A.K. (54), A.K. (34) ve Y.Y. (34) isimli şahıslar da gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 8 adet altın görünümlü bilezik de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri alınan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi.