Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 13:56

Sahte bilezik dolandırıcıları yakalandı

Bursa’da kuyumculara altın görünümlü metal bilezikleri satarak dolandırıcılık yaptıkları öğrenilen 4 kişi, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Sahte bilezik dolandırıcıları yakalandı

20 Eylül 2017 13:56


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde F.K’ye (35) ait bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.20 sıralarında kuyumcu dükkanına giren B.Ç. (29) isimli bir şahıs, elindeki bileziği satmak istediğini söyledi. Bileziği kontrol eden F.K., dolandırıcıya 2 bin 345 TL ödeme yaptı. Parayı alan B.Ç.’nin dükkandan ayrılmasının ardından bileziği kesen F.K., bileziğin içinin metal olduğunu görünce dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine durumu bildirdi.


Ekiplerin kuyumcu dükkanına ait güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahsın 34 BN plakalı bir araç ile olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Aracı takibe alan ekipler, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’ndeki bir sokak üzerinde dolandırıcıyı beraberindeki 3 şahıs ile birlikte yakaladı. Sahte bilezik dolandırıcılığını gerçekleştiren B.Ç. isimli dolandırıcının yanı sıra başka şehirlerde de benzer olaylara karıştıkları tespit edilen A.K. (54), A.K. (34) ve Y.Y. (34) isimli şahıslar da gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 8 adet altın görünümlü bilezik de ele geçirildi.


Emniyetteki ifadeleri alınan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç