Sahur vaktinde rehine kurtarma operasyonu

Yaklaşık 3 saat boyunca teslim olmayan şahıs Müzakereci polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen Özel Harekat Polis ekipleri operasyon için evi kuşattı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu olarak cezaevinde yatan Tarık D., (39) imam nikahlı eşi İclal G.’nin (36) kendisini aldattığını iddia ederek, Cezaevinden firar etti. Bursa’ya karısının yaşadığı eve gelen ceza evi firarisi kapısının önünde İclal G.’yi bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmayıp direnen Tarık D., yaralı İclal G.’yi rehin aldı. İmam nikahlı karısını darp ederek evin içerisine taşırken kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine tehditler savurdu. Polis ekiplerinin sözlerini ikna olmayan saldırgan şahıs için bölgeye Özel Harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, operasyon için evi kuşattı. Öfkeli mahallelinin linç girişimi için olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, 3 saati geçen ikna çabaları üzerine Tarık D.’yi ikna etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan Tarık D., emniyete götürüldü. Vücudunun bir çok yerinde bıçak yarası bulunan ve kan kaybeden İclal G., ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tarık D., ile İclal G.’ye ait olduğu öğrenilen ve olay sırasında evde uyuyan 9 aylık Efe isimli bebek, polis ekiplerice teslim alındı. Olay yeri inceleme ve Bursa Cumhuriyet Savcılığının evdeki incelemeleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.