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Samet Aybaba: "Biz artık kazanmak istiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ciddi ve disiplinli şekilde oynayıp, Çaykur Rizesspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.


Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çaykur Rizespor ile pazar günü deplasmanda oynanacak müsabakayı değerlendiren Aybaba, “Zor bir deplasman. Biz artık kazanmak istiyoruz. Bir sürü şeyi geliştirdik, takımdaşlığı, coşkuyu.. Oyuncularımız, saha içerisinde yapmak istediğimiz şeyleri yapmaya başladı. Takım olmak için bir arada çok bulunmak lazım. Onun içinde 2 tane özel maç yaptık. Birlikte daha fazla bulundular. Zor bir deplasman. Ama kazanmak istiyoruz. Ona ihtiyacımız var. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Ciddi ve disiplinli şekilde oynayıp, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.


Oyuncu eksiklikleri ile alakalı soruya Aybaba, “Bazı oyuncularımızın eksiklikleri var. Antrenmanda ve özel maçlarda oynatıyoruz. Tam hazır olmayan futbolcuyu oynatırsanız bizim ve onun için sıkıntı olur. Biz onların zamanlamasını doğru yapmayı öğrendik. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. O yönde değerlendiriyoruz. Sakho da yavaş yavaş takımın içerisine girecek” şeklinde konuştu.



Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor


Öte yandan yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, idaresinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık oldu.

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