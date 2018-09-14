Saniye saniye kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpışırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstiklal Caddesi'ne doğru seyreden Alperen B. idaresindeki motosiklet 34 RJ 0576 plakalı motosiklet, park halindeyken çıkış yapmaya hazırlanan İner E'nin kullandığı 16 PL 607 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet, metrelerce süreklenip yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ile araç sürücüsü koştu.

Motosiklet sürücünün kafasındaki kask hayatını kurtarırken, sağlık görevlilerine haber verildi. Alperen B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.