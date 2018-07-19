Sarıoğlu Nilüfer Belediyespor’da

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Voleybol Takımı, iddialı bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Özgenur Yurtdagülen ile sözleşme yenileyen ve Hande Korkut’u kadrosuna katan Nilüfer Belediyespor, son olarak da A Milli Takım oyuncusu Aylin Sarıoğlu’yla sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor’da libero mevkiinde forma giyen 23 yaşındaki Sarıoğlu, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın’ın da katıldığı Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törende kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Aylin Sarıoğlu’nun genç yaşta A Milli Takım’a seçilerek başarısını ispat ettiğini belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, Nilüfer Belediyespor forması altında da başarı grafiğinin her geçen gün yükseleceğine inandıklarını söyledi. Aydın, “Saha içi başarısı kadar, karakter yapısı olarak da spor kamuoyunun takdirini kazanmış bir sporcu. Aylin, sadece bizim değil, Bursa’nın kızı gibi” şeklinde konuştu.