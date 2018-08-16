Meclisin bugünkü olağanüstü toplantısında konuşan MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili, "Yeni bir sarı zarf aldık. Her sarı zarf geldiğinde korku içindeyiz" dedi.

Sayıştay, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaspor’a tahsis edilen Büyükşehir Stadı ile ilgili meclis üyelerine zimmet çıkardı. MHP Grup Sözcüsü Bilgili, "Sayıştay’dan bir sarı zarf daha aldık. Sayıştay yeni yapılan Büyükşehir Stadyumu’nu Bursaspor’a verdiğimiz için bize hesap soruyor. Sayıştay "durun bakalım niye bu işi böyle yaptınız?" diye ödemeleri bizden istiyor. 2044 yılına kadar tüm kiralar muaccel hale gelir diyor. 29 yıllık sürenin tamamını bizden istiyor, bu da 35 milyon lira yapıyor. Bu bizim değil. İdarenin kusuru. Sayıştay denetçisi, ‘sözleşmeyi imzalayan yetkilinin takip etmesi gerekirdi’ diyor. Ama bir sorun haline geliyor. Bursaspor Bursa’nın önemli takımıdır. Bursaspor’a can feda olsun. Teknik olarak niye yaptık. İşimizi doğru ve düzgün yapalım. Sayıştay’dan tenkit yemeyelim. Her sarı zarf geldiğinde korku içindeyiz” dedi.

“Sözleşmede ‘iki kira üst üste ödenmezse, tüm kira bedeli muaccel hale gelir’ ifadesi yer alıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bursaspor hepimizin özeli ve değeri. Taraflı tarafsız herkes Bursaspor’u çok seviyor ama meclis olarak da her istenileni vermek durumunda değilsiniz. Sözleşmede, iki kira üst üste ödenmezse, tüm kira bedeli muaccel hale gelir ibaresi neden konuldu bunu anlamadım. Arkadaşlar savunma yaptılar. Bursaspor Katlı Otoparkını 700 liraya kira vermenin hukuki anlamda hiç bir açıklaması yok. Hiç kimse bizim Bursaspor sevgimizi test etmeye kalkmasın” diye konuştu.