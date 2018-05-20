Şehr-i Ramazan’da ‘Agah’ rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ayın sultanı ramazanda, kentin ruhaniyetli kimliğine uygun, toplumum tüm kesimlerine hitap eden Şehr-i ramazan programları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her gece farklı programla vatandaşın iftar sonrası uğrak noktası olan Merinos ve Hüdavendigar Kent parklarındaki Şehr-i ramazan programları, ramazan akşamlarına renk katıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Kültür A.Ş. tarafından ramazanın dördüncü akşamı Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen programda teravih öncesi sahne alan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, marşlar ve ilahiler ile kulakların pasını sildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel zafer marşları seslendiren mehterin coşkusuna alanı dolduran gençler de ortak oldu.

Agah mest etti

Hüdavendigar Kent Parkı’nda teravih namazı sonrası Özel Esentepe Hastanesi’nin sponsorluğunda sevenleri ile buluşan tasavvuf müziğinin güçlü sesi Agâh Terzi, seslendirdiği ilahi ve kasideler ile kendisini dinleyenleri mest etti. Repertuarına ’Demedim mi? Alemlere rahmet olan, seyreyle güzel, Büşra Lena” gibi ilahileri alan Agah, ’Yetim ve Bülbül’ kasideleriyle de alanı dolduran vatandaşlardan tam not aldı. Bir saat boyunca sahnede kalan Agah ve saz ekibi, programın sonunda ayakta alkışlandı.

Merinos Parkı’nda gerçekleştiren Şehr-i Ramazan programında ise İbiş karakteri ile tanınan tuluat oyuncusu Ümit Kaplan, çocuklara unutulmaz bir ramazan akşamı yaşattı. Minikler ile aynı sahneyi paylaşan Kaplan’ın renkli yarışması, çocukları olduğu kadar büyükleri de eğlendirdi. Teravih namazı sonrası Hakkı Özçim ve arkadaşlarının ’Bir Şehadet Hikayesi’ adını verdikleri tasavvuf müziği dinletisi ilgiyle izlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Şehr-i Ramazan programları, ramazan sonuna dek Merinos ve Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki dev sahne alanında devam edecek.