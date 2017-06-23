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23 Haziran 2017 12:08

Şehr-i Ramazan’da huzurlu akşam

Bursa’da gerçekleştirilen ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, vatandaşlara, Ramazan ayının manevi ruhuna özgü huzurlu bir akşam daha yaşattı.

Şehr-i Ramazan’da huzurlu akşam

23 Haziran 2017 12:08


Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, Ramazan’ın huzurunu yaşatmaya devam ediyor. Merinos Parkı’nda gök kubbeli açık namazgâhta, teravih namazını, Bursa Mimar Sinan Cami Müezzini Mesut Topçuoğlu kıldırdı. Teravih namazı, ilahiler ve salavatlar ile son buldu.


Programda sahneye çıkan Selçuk Salih Başhan ve Gökberk Gültekin, ‘Kavuklu ve Kıvırcık’ adlı gösteride çocuklara yönelik yarışmalar gerçekleştirdi. ‘Ilsun’ Tatar Kültür Topluluğu da programda sahneye çıkarak birbirinden özel ilahileri seslendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Ilsun grubuna Bursa’nın tarihi mekanlarını simgeleyen plaketler verdi. Etkinliklerde ayrıca Ali Haydar Yıldırım’ın moderatörlüğünde ‘Dini Soruları Fetvalar’ programı da gerçekleştirildi. Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kılıç’ın konuk olduğu programda vatandaşlar merak ettikleri konularda sorular sorarak Kılıç’tan bilgiler aldı.




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