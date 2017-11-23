Sektörler ortak akilla geleceğine yön veriyor

Sektörlerde yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ’ın yanı sıra BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez ile 500’ün üzerinde sektör temsilcisi katıldı. KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, KOBİ’lerin ülke ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu kaydetti. Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 72’sinin, yatırımların yüzde 58’inin ve ihracatın da yüzde 55’inin KOBİ’ler eliyle gerçekleştirildiğini belirten Akdağ, KOSGEB’e yeni bir vizyon kazandırmak ve KOBİ temelli yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatmak istediklerini söyledi.

Bursa’nın KOSGEB desteklerinden faydalanan illerin başında geldiğini belirten Akdağ, “Şu an değerlendirme aşamasında olduğumuz KOBİGEL destek programımıza 8135 başvuru geldi. Bu başvurular toplamda 256 milyon liralık destek talebi anlamına geliyor. Bursa da 539 başvuruyla İstanbul ve Ankara’nın ardından bu desteğimize en fazla ilgiyi gösteren 3.kentimiz. Yaklaşık 20 yıl görev yaptığım Bursa’dan böyle bir taleple karşılaşmamız beni son derece memnun etti” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bursa iş dünyasını ortak akıl etrafında buluşturarak, stratejik öneme sahip projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Sektörden gelen taleplerin bu projelerin hayata geçmesinde kilit role sahip olduğunu kaydeden Topuk, Bursa iş dünyasının yakaladığı birlikteliğin tüm Türkiye’ye örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, makine, metal, otomotiv, plastik ve kauçuk sektörlerinin Bursa ekonomisinin en önemli dinamikleri olduğunu söyledi. BTSO olarak sektörlerden gelen talepler ışığında, göreve başladıkları günden bu yana 40’a yakın makro projeyi Bursa iş dünyasının faydasına sunduklarını hatırlatan Şener, “Gerçekleştirdiğimiz projelerle geçtiğimiz yılda Bursa, Türkiye ekonomisinin iki katından fazla büyümeyi başardı. Bu gelişimin sürmesi adına yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Özellikle TEKNOSAB ve KOBİ OSB projelerimizle sanayimizde ikinci nesil bir dönüşüm başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

TEKNOSAB Genel Müdürü Ömer Demirbilek ise yapmış olduğu sunumda TEKNOSAB’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. TEKNOSAB’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yerli, yenilikçi ve yeşil konsepti ışığında, 4. sanayi devriminin dönüşüm modeli olarak tasarlandığını söyleyen Demirbilek, yaklaşık 4 aydır bölgede altyapı inşaat çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.