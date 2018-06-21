Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 14:07

Sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı

Bursa’da erkek arkadaşından ayrılan genç kız sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı.

Sevgilisinin gözü önünde kendini bıçakladı

21 Haziran 2018 14:07

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir birlikte olan Melisa K. (23) ile E.Y. bir kafede buluştu. Burada tartışmaya başlayan sevgililer iddiaya göre ayrılmaya karar verdi. Masadan kalkan E.Y. asansöre doğru gittiği sırada Melisa K. çantasından çıkardığı bıçakla kendini bıçaklamaya başladı. Karnına defalarca bıçak saplayan genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç kız ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç