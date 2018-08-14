Sırbistan ve Karadağ’da sünnet coşkusu

Boşnak çocukları bu özel günlerinde Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile bölge protokolü de yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkelerinde tertiplediği cemiyetlerle buralarda yaşayan Müslüman halk arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin başta Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Bosna Hersek’te yaptığı sünnet ve iftar programları, çeşitli cemiyet ile yardımlar, diğer Balkan ülkelerinde de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Sırbistan ve Karadağ’da toplu sünnet cemiyeti gerçekleştirildi. Sırbistan’ın Sancak bölgesinde yer alan ve yüzde 90’ı Boşnaklardan oluşan Novi Pazar’da 100 çocuk, erkekliğe ilk adımını attı. Karadağ’da da Boşnakların yoğun olduğu Rozaje şehri, benzer etkinliğe şahit oldu. Burada da 150 çocuk, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla sünnet oldu.

Karadağ’ın Rozaje şehrindeki sünnet cemiyeti, belediye kültür merkezinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’ni Berat Ertopuz, Turgay Peker ve Erdal Aktuğ’un temsil ettiği etkinliğe; Karadağ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Amer Haliloviç, Rozaje Belediye Meclis Başkanı Almir Avdiç, Rozaje İslam Birliği Başkanı Ernad Ramoviç ve Rozaje İslam Birliği Baş İmamı Reyhan Hot’un yanı sıra sünnet çocukları, aileleri ve davetliler katıldı.

Sırbistan’ın Novi Pazar şehrindeki cemiyet ise belediye binası konferans salonunda yapıldı. Burada Büyükşehir Belediyesi’ni meclis üyeleri Mustafa Özdemir, Yaşar Keskin ve Engin Taşdemir temsil etti. Novi Pazar’daki merasimde Boşnak çocukları; Boşnak Milli Konsey Başkanı Dr. Süleyman Uglanin, Novi Pazar Belediye Başkan Yardımcısı Fahrudin Çekiç, Rozaje İslam Birliği Başkanı Ernad Ramoviç, Svetionik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avdiya Zalkoviç ve Novi Pazar Müze Müdürü Fuad Baçiçanin de yalnız bırakmadı.