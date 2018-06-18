Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 17:35

Sporculardan çevre temizliği

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Klas Spor Kulübü, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayasıyla çevre temizliği yaptı.

Sporculardan çevre temizliği

18 Haziran 2018 17:35


Kulüp Başkanı Necati Şimşek, çevreye büyük önem verdiklerini belirterek, “Onlarca çevre felâketine, erozyona, iklim değişiklikleri ve yeni birçok hastalığın belirmesine, köylerden şehirlere göçe ve yoğun nüfus artışı ve çarpık yapılaşmaya bağlı olarak çevre hızla kirleniyor. Zararın neresinden dönsek kârdır. Hizmetin küçük büyüğü olmaz. Çocuk ve gençlerimizi çevre konusunda eğitmeye çalışırken, biz büyükler olarak onlara örnek olmak zorundayız” dedi.


Klas Spor’lu sporcular, veliler ve vatandaşlar, topladıkları çöplerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç