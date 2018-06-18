Sporculardan çevre temizliği

Kulüp Başkanı Necati Şimşek, çevreye büyük önem verdiklerini belirterek, “Onlarca çevre felâketine, erozyona, iklim değişiklikleri ve yeni birçok hastalığın belirmesine, köylerden şehirlere göçe ve yoğun nüfus artışı ve çarpık yapılaşmaya bağlı olarak çevre hızla kirleniyor. Zararın neresinden dönsek kârdır. Hizmetin küçük büyüğü olmaz. Çocuk ve gençlerimizi çevre konusunda eğitmeye çalışırken, biz büyükler olarak onlara örnek olmak zorundayız” dedi.

Klas Spor’lu sporcular, veliler ve vatandaşlar, topladıkları çöplerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.