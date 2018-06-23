Sünneti ciddiye alın, çocuğunuzun psikolojisini bozmayın

Sünnetin çocuklarda psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklar oluşturmadan uygun şartlarda, uygun zamanda ve uygun anestezi türüyle yapılması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel "Sünnet dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Her 4 erkekten biri sünnet olmaktadır. Ülkemizde sünnet, yıllar boyunca hekim olmayan kişiler tarafından yapılmıştır. Bunun neticesinde birçok istenmeyen komplikasyon görülmüştür ve halen de en yazık ki görülmektedir. Uygun olmayan şartlarda ve işin ehli olmayanlar tarafından yapılan sünnetler sonrası şekil bozukluğu, tekrar sünnet ihtiyacı, peniste kalıcı hasar oluşturma gibi birçok istenmeyen durum görülebilmektedir. Mutlu bir anımızı huzursuz bir duruma çevirmemek için sünnetten önce iyi bir araştırma yapılmalı, çocuk muayene edilerek sünnete engel bir durum olup olmadığı tespit edilmeli, uygun anestezi şekli belirlenmeli ve sünnet hastane şartlarında yapılmalıdır" dedi.

Sünnet için en uygun zamanın doğumdan sonraki aylar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Adıgüzel, özellikle yara iyileşmesinin hızlı olduğu, psikolojik problemlerin görülmediği yenidoğan döneminde sünnetin sıkça tercih edildiğini, sünnetin kesin bir yaş aralığı olmadığını ancak 2-6 yaş aralığında çok zorunlu kalınmadığı sürece sünnet yapılmaması gerektiğini belirtti.