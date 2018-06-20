Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karacaahmet Mahallesi’nde sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent Söken (40), 20 yıllık eşinin evi terk etmesi üzerine, traktör tamircisi olan kayınbiraderi İlhan U’ya (35) gidip yardım istedi. Eşini ve çocuklarını çok özlediğini söyleyerek, eve geri dönmelerini istedi. İlhan U., bunun üzerine eniştesi Bülent Söken’e yardımcı olmayı kabul etti ve kız kardeşini eve dönmeye ikna etti. Söken’in eşi eve döndükten kısa bir süre sonra geçimsizlikten dolayı yeniden evi terk etti. Bunun üzerine Bülent Söken, yanına annesini de alarak, yeniden kayınbiraderinin Karacaahmet Mahallesi’ndeki evine gitti. Eşinin evi terk etmesinden kayınbiraderini sorumlu tutan Söken, kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Münakaşa bir süre sonra kavgaya döndü. İlhan U. tabancasıyla eniştesi Bülent Söken’i kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde hayatını kaybederken, kayınbirader ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.