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24 Mayıs 2018 10:25

Teknoloji Fen’den BTM ziyareti

Özel Teknoloji Fen Okulları 4.

Teknoloji Fen’den BTM ziyareti

24 Mayıs 2018 10:25

sınıf öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.


Çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla hayata geçirilen merkezde öğrenciler, 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerini inceledi. Teknoloji Fen öğrencileri, kulüp faaliyetlerinin yanı sıra BTM’deki ilginç teknolojik buluşları gezerek eğlenceli dakikalar geçirdi.


Bilişim alanının sadece bilgisayar kullanmaktan ibaret olmadığını göstermek ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirebilmek amacıyla düzenlenen gezi ile birlikte miniklerin öğrenme ilgilerinin artması hedefleniyor.




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