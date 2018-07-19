Teknoloji sakatlamasın

Özel Hayat Hastanesi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, normalde insanların boyunlarının, yandan bakıldığında çukurluğu yüzün baktığı tarafa olan yayvan bir yay şeklinde olduğunu söyledi. Çelen, “Tıbbi terminolojide ‘servikal lordoz’ denen bu pozisyon boynu ve içerdiği bir çok kritik ve önemli dokuyu koruyor. Herhangi bir etkene bağlı olarak bu şeklin bozulması bir çok yakınmayı da beraberinde getiren boyun problemlerinin oluşumunun başlangıç adımlarıdır” diye konuştu.

Uzun süre ekrana ya da sürekli aşağıya bakan insanların boyun açısının bozulduğuna dikkat çeken Dr. Hüseyin Çelen, “Boyun düzleşmesiyle birlikte boyun ağrısı, sırt ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, tansiyon dengesizliği, göz kararması, kollarda uyuşma ve denge bozukluğu gibi sıkıntılar oluşur. Bunları büyümeden tedbir almak çok önemli olsa da mekanik stres ve zorlayıcı faktörleri bir yolla devre dışı bırakmadan çözülme olmayacağı aşikardır” ifadelerini kullandı.

Omurga sağlığının, vücut sağlığının en temel bileşenlerinden biri olduğunu ve boynun da içerdiği bir çok kritik anatomi yapı sebebiyle omurga sisteminin en önemli kısmı olduğunu belirten Çelen, boyun sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:“

Mekanik stresi azaltmak için boynumuzu uzun süreler öne eğmekten kaçınmalıyız. Bilgisayar kullanan kişilerin, monitörü göz hizasının az üstüne alması iyi bir önlemdir. Cep telefonuyla ilgilenirken, ekranı olabildiğince yukarıda tutarak işlerimizi halletmeli, en geç 15 dakikada bir başımızı yukarı kaldırıp tavana bakarak, boyun kaslarını germek ve esnetmek gerekir” dedi.

Çelen, yüzü koyun yatmanın ve uzanmanın, omurlara çok fazla yük bindirdiğini ifade ederek, iyi bir istirahat pozisyonunun boyun ağrılarından kaçınmak için önemli olduğunu söyledi. Çelen, “Boyun sağlığını korumaya yardımcı en iyi fizikî faaliyet su içi egzersizlerdir. Düzenli yüzmek, su içinde kafayı su yüzeyinde tutarak yürüyüş yapmak, sırtüstü ve yüz üstü pozisyonda suda uzanmak uzun dönemde boyun ağrılarını azaltıp, yok edeceği gibi, olası ciddi sorunların oluşmasını da engeller” şeklinde konuştu.