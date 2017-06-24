Terminalde bayram yoğunluğu

Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar erkenden otobüs terminaline akın ederken, bu kişilere diğer illerden Bursa’ya gelenler de eklenince terminal ana baba gününe döndü. Bavulunu kapan her yaştan insan terminale hücum edince otobüs firmaları ek seferler düzenlemek zorunda kaldı.

Terminalde bulunan yaklaşık 180 firmanın otobüsleri dolu olarak sefere çıkarken, boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Otobüs biletini alanlar otobüs saatini beklemeye koyuldu.

Bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını belirten otobüs firması çalışanları, "Otobüsler şuan için bayramın birinci gününe kadar dolu. Bayramlarda halkımız ailelerinin yanında olmak istiyor” dedi.

Tatilciler ise "Her Bayram olduğu gibi bu Bayramda terminalde yoğunluk devam ediyor" dedi.