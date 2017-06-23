Torun Ramazan ve bayramlaşma programlarını değerlendirdi

Torun, iftar programlarını ilçe başkanları ve yürütme kurulu üyeleri ile sürdürdü. İftar öncesi bir toplantı gerçekleştiren Torun, burada Ramazan ayı çalışmalarını değerlendirdi. Torun, Ramazan Ayı’nda kuruluşundan bu yana partilerine hizmet vermiş tüm teşkilat mensupları ile bir araya geldiklerini belirterek, teşkilatlardaki birlikteliği perçinlediklerini söyledi.

Aynı zamanda katıldıkları ve düzenledikleri iftar ve sahur programları ile her kesimden halkla da bir araya geldiklerini söyleyen Torun , Özellikle tüm teşkilat mensuplarının katılımları ile düzenledikleri çat kapı iftar programları ile Ramazan ayının bereketini yardıma muhtaç ailelerle de paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan Torun, il bayramlaşma programının 25.06.2017 Pazar Günü saat: 13.30’da Merinos AKKM Gönül Dostları Tesisleri’nin bahçesinde gerçekleşeceğini belirterek, tüm teşkilat mensuplarını ve Bursa halkını bayramlaşma programına davet etti.