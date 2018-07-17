Toyota’nın çevre dostu en yeni plazası Avcılar’da açıldı

Toyota’nın 3S Plaza (satış, servis ve yedek parça) konseptine uygun olan Toyota Plaza Aktoy, aynı zamanda çevre dostu binalara verilen leed gold sertifikasına da sahip. Toyota Plaza Aktoy, 755 metrekarelik teşhir salonu, 11 bin 340 metrekarelik kapalı alan, 775 metrekarelik ilave araç otoparkı ve bin 220 metrekarelik açık alanda 36 uzman personeli ile hizmet verecek.

Toyota Plaza Aktoy’un açılış törenine Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt ve Toyota Plaza Aktoy Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2020 yılına kadar olan süreçte Toyota’yı Türkiye’nin en sevilen markası yapma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, “Bu hedefe giden yolda bayi ağının güçlenmesi son derece önemli. Bu ülkeye bir çivi bile çakmanın önemli olduğu bu dönemde hem ekonomik anlamda hem de istihdam açısından Toyota markasına güvenerek bu yatırımı gerçekleştirenleri tebrik ediyorum” dedi.

Toyota Plaza Aktoy Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da, bilinen Toyota kalitesinin ve markaya güven unsurunun yatırım yapma kararlarında etkili olduğunu söyledi. Küçükoğlu, plazanın sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri ile bir adım öne çıktığını dile getirerek, “Aktoy Plaza, leed gold sertifikasına sahip çevre dostu bir yapıdır. Sağlıklı ve ekolojik bir çalışma çevresi oluşturduğumuz plazamızda yıllık yüzde 20 enerji ve yüzde 45 su tasarrufunu hedefliyoruz. Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin kriterlerine en üst seviyede uymaktadır” dedi.