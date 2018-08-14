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14 Ağustos 2018 12:42

Trafiği aksatan bina yıkıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol ortasında kalan ve trafiği olumsuz etkileyen bina Büyükşehir Belediyesi’nce yıkıldı.

Trafiği aksatan bina yıkıldı

14 Ağustos 2018 12:42


Bir yandan Bursa’nın alt ve üst yapısını yenileyerek daha sağlıklı yarınlar için kalıcı alt yapı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan şehir merkezinde ve ilçelerde görüntü kirliliğine sebep olan ve trafiğe engel teşkil eden durumlara müdahale ediyor. Bunun son örneği ise İnegöl’de yaşandı. Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde kalan ve trafik akışını olumsuz etkileyen bina Büyükşehir Belediyesi’nce ortadan kaldırıldı. Kamulaştırması yapılan bina Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bursa’da mevcut planlar içerisinde yer almayan ve sosyal hayatın işleyişi içerisinde engel teşkil eden yapılar için taviz verilmeyeceği belirtildi.




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