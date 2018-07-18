Trafik canavarı frene basmıyor...6 ayda 1629 kişi hayatını kaybetti

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise bin 629 kişi öldü, 146 bin 487 yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Haziran dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen Haziran ayında 39 bin 984 kazanın meydana geldiği Haziran ayında 316 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 34 bin 21 kişi de yaralandı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise ülke genelinde 205 bin 977 trafik kazası vaakası yaşandı. Bin 629 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 146 bin 487 kişi de hastaneye kaldırıldı. Altı aylık dönemdeki 92 bin 401 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 9 bin 75 kazaya yayalar, bin 165 kazaya araç kusurları, 551 kazaya yol ve 474 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 2 bin 426 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 439 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan 905 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 442 sürücü de kazaya karıştı. Yılın 6 aylık dönemindeki 40 kazaya at arabası, 36 kazaya tren, 94 kazaya tanker, 3 bin 268 kazaya otobüs karıştı.

Bursa’da 5 bin kişi yaralandı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre; Batman ve Kırşehir’de yılın ilk 6 ayında 1’er kişi kazalarda hayatını kaybetti. Aynı dönemde Ankara’da 81, Bursa’da 45, İstanbul’da 79 ve İzmir’de 59 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2018’in ilk altı ayında 3 bin 248 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 6 bin 350 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa’da trafik kazalarında yaralanan 5 bin 71 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 6 aylık dönemde ülke genelinde 6 milyon 51 bin 202 sürücü ve yayaya 1 milyar 824 milyon 497 bin 360 lira ceza kesildi. Cezaların 1 milyar 130 milyon 266 bin 458 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Haziran döneminde alkol alıp direksiyona geçen 65 bin 50 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 478 bin 741 araç ise trafikten men edildi.