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28 Haziran 2017 02:03

Trafik kazası 8 aylık kızı babasız bıraktı

Bursa’da otoban yolunda kontrolden çıkan bir motor bariyerlere çarparak paramparça oldu sürücü ise hayatını kaybetti.

Trafik kazası 8 aylık kızı babasız bıraktı

28 Haziran 2017 02:03


Edinilen bilgiye göre Yalova - Bursa Otobanı üzerinde İstanbul’dan gelecek abisini karşılamak için yola çıkan Birol Hasan Yanıklar(45) kaza yaptı. Bursa Ovaakça otoban gişelerini geçen abisinin peşinden takip ederken aşırı sürat yapan Yanıklar motorun kontrolünü kaybetti. Uzun süre yerde sürüklenen Yanıklar motorla beraber bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor paramparça hale gelirken Yanıklar hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede motosikletin 200 metreden fazla sürüklendiğini belirledi.


Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Birol Hasan Yanıklar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Motor tutkunu olan Yanıklar’ın 8 aylık evladı olduğu öğrenildi.




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