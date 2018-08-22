Sofralarına giren et için hayırseverlere teşekkür eden Kosovalılar Türkiye’nin hiçbir bayram kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ailesinin göç ettiği, İpek olarak bilinen Pej şehrine bağlı Şuşiça köyünde de ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.

Türkiye’deki yardım kuruluşları ve bazı vakıflar, topladıkları kurban hisselerini dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaştırdı. "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla gerçekleştirdiği kurban organizasyonunu Türkiye’nin yanı sıra 40 ülke ve bölgede gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği, Balkanlarda da toplanan hisse kurbanların kesim işlemlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

20 binin üzerinde toplanan hisse vekalet kurbanı 500 bin yoksulun sofrasına ulaştırmayı hedefleyen dernek Balkanlarda da kesilen kurbanları belirlenen yoksul ailelere teslim etti. Kesimhaneden soğuk hava tırlarına yüklenen etlerin ilk durağı önce Yakova şehri oldu. Burada Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılmış ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış Hafızlık Kuran Kursu olarak kullanılan Külliye’de toplanan yoksul aileler kendileri için ayrılan et poşetlerini teslim aldı. Ayar sonra sofralarına et gireceği için mutlu olduklarını belirten Kosovalı Müslümanlar, hayırsever Türk vatandaşlarına teşekkür etti. Yakova Hafızlık Kuran Kursu’nun kurulması sırasında katkılarının bulunduğunu anlatan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, "Seneler sonra 2018 kurban hisselerini burada dağıtmak nasip oldu. İyiliğe köprü olduk hayırseverlerimizin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık onların hayır dualarını aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Mehmet Akif’in ailesinin göç ettiği köyde et dağıtıldı

Derneğin ikinci durağı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un baba tarafının göç ettiği Kosova - Karadağ sınırındaki Şuşiça köyü oldu. İpek şehri üzerinden gidilen köyde birçok muhtaç Müslüman aileye et yardımı yapıldı. İpek şehir merkezinde 8 yıldır faaliyetlerini yürüten bir Kur’an kursunda yapılan dağıtım sırasında ihtiyaç sahibi ailelerin sevinçleri gözlerinden okundu.

Aylar sonra sofrasına et gireceği için çok mutlu olduğunu anlatan Kosovalı bir anne çocuklarına akşam et pişireceği için çok sevinçli olduğunu bildirdi. Hiçbir bayram Türkiye’nin kendilerini unutmadığını belirten Müslüman aileler Türkiye’ye selam gönderdiler.