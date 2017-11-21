Türkiye’nin en büyük atletizm salonunda sona doğru

Dündar, Türkiye’nin en büyük atletizm salonunu yeni yılda hizmete açacaklarını söyledi.

Küçükbalıklı Mahallesi’nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak. 8 kulvarlı ve bin kişilik seyirci kapasitesinde inşa edilen salon Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olacak. Uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edilen atletizm salonunun ince işçilikleri devam ederken, pist bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimari ile inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, hizmete açılmasıyla birlikte Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmete açılmak için gün sayan Osmangazi Atletizm Salonu’nu Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile birlikte gezdi. Dev tesisin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Dündar, Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonunu inşa ettiklerini söyledi. Osmangazi Atletizm Salonu’nun sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin önemli bir spor merkezi olacağını ifade eden Dündar, “İçinde sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti, ısınma ve dinlenme alanlarının bulunacağı tesis, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük atletizm salonu olma özelliğini taşıyor. Osmangazi Belediyesi olarak hedefimiz, pek çok farklı branşlarda spor tesisleri inşa ederek Osmangazi’yi spor şehri yapmak. Türkiye’nin atletizm branşında en büyük tesisini Osmangazi’de inşa ederek, bu branşta ülkemizin en önemli sporcularının Bursa’dan yetişmesine zemin hazırlamış olacağız. Şuan inşaat çalışmaları bitti. Bazı bölümlerde ince işçilikler devam ediyor. Tribünlerde yer alacak koltuk seçimini yaptık ve montaja başladık. 2018 yılının başında Osmangazi Atletizm Salonu’nu hizmete açmayı planlıyoruz. Bu modern tesisi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de, Osmangazi Atletizm Salonu’nun atletizm sporu için önemli bir merkez olacağını ifade ederek, “Tüm dünya bu tesisi takip ediyor. Birçok ülkeden bu tesisin ne durumda olduğunu bize soruyorlar. “Bu tesis Osmangazi Belediyesi’nin ve kentimizin adını uluslararası alanda duyuracak. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı böyle önemli bir tesisi şehrimize kazandırdığı için tebrik ediyorum” diye konuştu.