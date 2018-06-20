Bursa’da 2014 yılının son aylarında rutin kontrolleri sırasında lösemi hastası olduğu belirlenen Alper Kağan için uygun ilik Almanya’da bulunmuştu. Ailenin maddi durumunun iyi olmaması üzerine nakil için gereken 75 bin liranın toplanması maksadıyla sosyal medyada başlatılan kampanyaya bazı sanatçılar da katılmıştı. Paranın toplanmasının ardından İstanbul’da ilik nakli yapılan Alper Kağan, ağustos ayında hastalığının nüksetmesi üzerine yeniden hastaneye yatırıldı. Ekim ayında ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muzaffer ve Mustafa Altıncan çiftinin minik Alper Kağan’nın isminin bir parkta yaşatılması arzusunu Aydın Kuşadası’nda bulunan özel bir işletme yerine getirdi. İşletmeye yapılan oyun parkına ’Alper Kağan Altıncan’ adı verildi. Çocuklarının hastalığı zamanında işletme sahibi ile tanıştıklarını belirten Muzaffer ve Mustafa Altıncan çifti, “Minik Alper Kağan’ımızın isminin yaşatılması bizim için çok güzel bir duygu. Bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür ederiz“ dedi.