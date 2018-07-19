Uludağ Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci hedefi 15 bine çıktı

Dr. Yusuf Ulcay, göreve geldiklerinde bin 300 olan uluslararası öğrenci sayısının 2018 yılı itibariyle 4 bin 640’a çıktığını söyledi.

Uluslararası öğrencilere Türkiye’yi ve Türkçe’yi öğretmek maksadıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü’nde eğitim gören 22 ülkeden 25 uluslararası öğrenci, Uludağ Üniversitesi tarafından misafir ediliyor. Üç hafta boyunca Bursa’da ağırlanacak olan öğrenciler, şehir kültürü hakkında bilgiler edinecek.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, misafir öğrencileri ağırladı. ULUTÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Eroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Rektör Yusuf Ulcay, “Geride bıraktığımız dönemde 129 ülkeden 4 bin 640 uluslararası öğrenciye ulaştık. Bunların bir kısmı mezun oldu ama bu yıl uluslararası öğrenci statüsünde 6 bin 500 kişi başvurdu. Biz bunlardan yaklaşık 2 bin öğrenciyi bu sene kadromuza katacağız. Dolayısıyla bu yıl dönem başı itibariyle muhtemelen 6 binin üzerinde bir sayıyla eğitime başlamış olacağız. Bunun arkasında yatan sebeplerden biri Türkiye’nin 2023 vizyonunda hedef 200.000 uluslararası öğrenciye ulaşmaktı. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada uluslararası öğrencilere çalışma hakkını hem okurken hem de mezun olduktan sonra tanındığını belirtti. Öğrencilerin sağlık sigortalarını eğitime başladıktan 3 ay sonra değil de eğitime başladığı tarihte başlatılacağının müjdesini verdi. Bu yapılan yeniliklerle birlikte 2023 hedefi olan 200 bin uluslararası öğrenci sayısı da 350 bine çıkardı. Bu da Türkiye’deki bütün üniversitelerin hedeflerini yükseltmeleri anlamına geliyor. Üniversitemizin 2023’teki yeni hedefi 15 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Bu hedefe ulaşmak için son dönemde izlediğimiz stratejileri biraz daha geliştirerek sürdüreceğiz” diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin yazın memleketlerine gittiklerinde Türkiye’nin elçileri gibi tanıtım yapacaklarına inandığını belirten Ulcay, “Uluslararası öğrencinin bir başka ülkeye gittiğinde dil sıkıntısı çekiyor, çevreyi bilmiyor ve barınma meselesi yaşıyor. İlk etapta bin kişilik sadece uluslararası öğrencilerin kalabileceği bir yurt için iznimizi aldık. İhale aşamasındayız. Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde bizde planlarımızı ve çalışmalarımızı ona göre hazırlıyoruz” dedi.

Öğrencilerden Emin Halil, “Fransa’dan geliyorum, Bursa çok güzel bir şehir. Uludağ Üniversitesi de çok güzel. Dün gezdik, dondurmalı irmik helvası yedik, çok lezzetliydi” diye konuştu.