Uludağ Üniversitesi’nden kardeş ülkeye işbirliği ziyareti

Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, kardeş ülke Azerbaycan’a eğitim işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir ziyaret düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay başkanlığındaki heyet ilk ziyaretini Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’ne gerçekleştirdi. Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov’un davetlisi olarak Bakü’ye giden heyet, ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli görüşmeler yaptı. Görüşmede iki üniversite arasında ‘Maliye’ ve ‘İşletme Yüksek Lisans’ alanında çift diploma verilmesi üzerine YÖK’e sunulan protokolün uygulamasının hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca iki Devlet İktisat Üniversitesi akademik kadrosunun güçlendirilmesi için Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktoraya kabul edilmeleri konusunda da fikir birliğine varıldı. Uludağlı heyet, son olarak Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Ulcay ve beraberindeki heyet Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’na da ziyarette bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova’nın da katıldığı ziyarette, Bakan Yardımcısı Firudin Qurbanov başkanlığındaki heyetle görüşüldü. Bu görüşmede eğitim alanındaki işbirliğinin önemi, işbirliği imkânların genişletilmesi ve işbirliği önündeki engellerin kaldırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bursalı heyet, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Graybyli Gray Çingizoğlu’nu da ziyaret etti. Yapılan görüşmeler sonucu iki üniversite arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişimi ile tecrübe paylaşımı ve aktif işbirliği içeren bir protokolün imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Uludağ Üniversitesi heyeti son olarak Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’a da nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette iki kardeş ülkenin eğitim alanındaki işbirliği imkânları ve Uludağ Üniversitesi’nin Azerbaycan’a katkısı üzerinde görüşmeler yapıldı.