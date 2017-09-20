Uludağ’a HGS geliyor

Bu kapsamda Uludağ’ın girişinde bulunan iki gişeden biri HGS olan araçlar için tahsis edildi. Diğer gişe ise HGS olmayan araçlara hizmet verecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) arasında imzalanan ’Korunan Alanların HGS, Kredi Kartı ve Nakit Geçiş Ücretleri Tahsilatı ile Bakım ve Destek Hizmet Alımı İşine Ait Protokol’ kapsamında; Uludağ Milli Parkı giriş kapısında HGS kurulumu çalışmalarına PTT’nin yüklenici firması tarafından başlanmıştır.

Böylece HGS sistemi kurulan kapıya gelen araçtaki HGS kartının sistem tarafından okunması ve bu ziyaretçinin bakiyesinde meblağ bulunması halinde sistemin kapıyı otomatik olarak açarak geçişe müsaade etmesi, ziyaretçinin HGS kartında bakiye bulunmaması durumunda da HGS sistemi olmayan ancak nakit ve kredi kartı ile geçiş sağlayan diğer kapıdan girişi sağlanacaktır. Özellikle bayram tatillerinde, yarıyıl tatilinde ve kimi zamanda hafta sonlarında yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle gün içerisinde oluşan kısa araç kuyrukları da böylelikle bertaraf edilmiş olacaktır.”