Uludağ’da Burbak’ın hizmeti devam ediyor

Uludağ Çalıştayı, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında BURBAK, BUSKİ, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve diğer kuruluşların iştirakiyle yapıldı. Toplantıdan çıkan karara göre BURBAK, görev alanını genişleterek Uludağ’daki hizmetini sürdürecek. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar, otel sahipleri ve kayak eğitmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ’da gözlemledikleri sorun ve sıkıntıları dile getirerek bu bilgiler ışığında sorunların giderilmesi noktasında çözüm yolları aradılar. Toplantıda Uludağ’ın asayişi ve gelen misafirlerin sorunsuz bir şekilde tatillerini geçirebilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili görev dağılımı da yapıldı. Buna göre verilen işlerin dağılımının takibi için de bir komisyon oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern otopark iştiraki olan BURBAK’ı temsilen İşletmeler Müdürü Salih Şimşek de toplantıda hazır bulunarak Uludağ’da geçtiğimiz yıl başlayan otopark hizmetlerini aktardı ve yeni sezonda neler yapılabileceğini hususunda bilgi verdi.

Uludağ’da yaşanan otopark meselesini geçen yıl 3 otopark alanı ile çözüme kavuşturan BURBAK, bu yıl da devreye alınan otopark alanları ile kapasitesini iki katına çıkarmış olacak. Uludağ’ın en büyük problemlerinin başında gelen ve bir keşmekeş yaratan otopark meselesi geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK iş birliği ile çözüme kavuşturulmuştu. Bunun için 2. Oteller Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun karşısına 800 araçlık, Oteller Camii’nin yanında bulunan alana 400 araçlık ve Alkoçlar Otel’in üzerine de 200 araçlık otopark alanı kazandırılmıştı. Bu yıl da Teleferik İstasyonu’nun karşısındaki otopark büyütülerek yaklaşık bin 500 araç kapasitesine ulaştırıldı ve ayrıca mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Büyük Otel’in yıkılmasıyla oluşturulacak alan da otopark alanı olarak kullanılacak.

İlgili kurum ve kuruluşların sunumlarını gerçekleştirdiği toplantıda BUSKİ yetkilileri su ve kanalizasyon sorunları hakkında bilgi vererek bu problemlerin giderildiğini belirttiler. Uludağ Milli Parklar Müdürü Ozan Hacıalioğlu da gerçekleştirdiği sunumda Uludağ’ın faaliyetleri hakkında bilgi verirken; Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt da bölgenin asayişi ive alınacak emniyet tedbirleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından BURBAK İşletmeler Müdürü Salih Şimşek, Teknik Müdür Ahmet Şener, UKOME Şube Müdürü Selahattin Dinç, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Emre Kısa ve diğer yetkililer Uludağ’da incelemelerde bulundu.