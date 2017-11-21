İş makineleri gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı zirveyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Uludağ’da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı. Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İşletmeciler erken yağan kar sebebiyle mutlu

16 Aralık’ta kış sezonu açılışı yapılacak olan zirvede, kar yağışının erken başlaması işletmecileri de sevindirdi. Beyaz gelinliği giyen Uludağ’da yılın ilk karı 15 Ekim’de düşmüş, havaların ısınmasıyla birlikte aynı gün içerisinde erimişti. Bugün itibariyle tamamen beyaza boyanan zirvede, gündüz hava sıcaklığının -8, gece en düşük sıcaklığın ise -15 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Uludağ 2. Oteller Bölgesi’ndeki işletmeciler de erken yağan kar yağışı sebebiyle mutlu olduklarını ifade etti.