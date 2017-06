Uludağ’ın pınarları Bursa’ya akacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste kullanılacak makinelerin yurt dışından gelmeye başladığını belirterek, Ağustos ayında deneme üretimi, Eylül’de ise tam kapasite ile üretimin planlandığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Uludağ’dan gelen pınarların kent yararına kullanılması amacıyla başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında geçtiğimiz Mart ayı sonunda temeli atılan, toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip su şişeleme fabrikasında inşaat tamamlanma aşamasına geldi. Alanın kapatılmasıyla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bursa’nın rantı Bursa’ya akıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yatırımların bütçe ile olduğunu belirterek, Bursa’nın bütçesini büyütmek, daha fazla yatırım yapmak için tüm gayretlerini gösterdiklerini söyledi. Bu yapılan çalışmalarla birlikte Bursa’nın rantının artık Bursa’ya aktığını ifade eden Başkan Altepe, “Belediye bütçemiz her yıl daha da büyüyor. Yapılan ilavelerle birlikte her yıl hedeflerimizi aşıyoruz. Bütçelerimizi büyük tutuyoruz, aynı zamanda büyük tutuğumuz bütçeleri sene sonu geldiğinde yine aşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da 200 milyonun üzerinde bütçemizi aşmıştık. Kentin rantını artırma konusunda yaptığımız en önemli çalışma Bursa’nın suları. Bursa’mızın, Uludağ’ın pınar suları Türkiye’nin her köşesinde hatta dış ülkelerde, gittiğimiz her yerde önümüze çıkan önemli bir değer, büyük bir katma değer. Bizler de Bursa’nın pınar sularını şimdiden sonra artık yüzlerce ton ve tonlarla değil gramlarla, burada şişelerle birlikte perakende olarak üreterek çok daha iyi şekilde değerlendirme, dünya pazarlarında yer bulma ve Uludağ suyundan Bursa belediyesinin daha fazla kazanması ve daha fazla istifade etmesi için burada su fabrikamızı kuruyoruz” dedi.

Ağustos’ta deneme üretimi

Uludağ’da boşta kalan tüm suları toplayacaklarını ve her geçen gün kapasitenin artacağını ifade eden Başkan Altepe, Mart ayının sonunda temeli atılan tesisin 3 ayda kapalı alanlarının hemen hemen bitmek üzere olduğunu vurguladı. Toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin 1600 metrekaresinin idari bölümden oluştuğunu dile getiren Başkan Altepe, “Buraya kurulacak makineler, cihazlar, aparatlar ve sistemler yurtdışından gelmeye başladı. En modern su şişeleme tesisini kurmuş olacağız. Kurulan bu tesis inşallah Ağustos ayında deneme çalışmalarına başlayacak, Eylül ayında da üretime geçecek. Burada saniyede 60 litre su işlenecek. Bir vardiyada 40 tır su çıkabilecek. Yani 24 saat çalıştığında tam 120 tır su buradan çıkarak Bursa, Türkiye ve dünya pazarlarına gidecek. Bursa’nın sularının geliri artık Bursa’ya akacak. Uzun yıllar Bursa’da herkesin konuştuğu bir konuydu, onu da gerçekleştirmek bizlere nasip oluyor. Şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.