UÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2018 de öğrenci almaya başlıyor

Murat Zencirkıran, 2018 öğretim yılı ile birlikte lisans öğrencisi alacaklarını, tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bölüm Başkanı Murat Zencirkıran, Türkiye’deki bütün üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümleri ve Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu (IFLA) ders planlarını incelediklerini belirtti. Murat Zencirkıran, bu mesleği okuyacak kişinin kuramı, bitki materyalini, tasarımı, planlamayı bilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Murat Zencirkıran, peyzaj sanat tarihi, kültürel peyzajlar, kent kimliği ve estetik,doğal sistemler ve tasarım, peyzaj ekolojisi,tasarımda yenilenebilir enerji kaynakları, toprak bilgisi, ekoturizm, doğa koruma, milli parklar, dünya peyzajı, çim alanlar, bitki zararlıları ve koruma, peyzaj mekanizasyonu, sulama teknikleri, peyzaj mühendisliği, ihale dosyası hazırlama,çevre sorunları, bitki materyali, iç mekan bitki tasarımı, arazi tasarımı, arazi tesviye, ölçme bilgisi, malzeme bilgisi, peyzaj konstrüksiyonu, kent donatıları, rekreasyon, kent mobilyaları, çatı bahçeleri, iletişim, bitki sosyolojisi, kent sosyolojisi, planlama yönetimi, mimarlığa giriş, kentsel planlama, kırsal planlama, kıyı peyzajları, yeşil alan planlaması, karayolu planlaması, temel tasar, toplu konut, kent peyzajı, eğitim kampüsleri, ulaşım ve peyzaj, kent merkezi, meydan ve peyzaj, mezuniyet projeleri, anlatım teknikleri, maket hazırlama, bitkisel tasarım, aydınlatma tasarımı,görsel tasarım, çocuk oyun alanları tasarımı, dendroloji, erişilebilir peyzaj tasarımı,arazi drenajı, ergonomi, hobi bahçeleri, bilgisayar destekli tasarım, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, kamu politikaları, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj kanunları ve politikaları, ekonomi, peyzaj mimarlığında meslek ve etik, botanik, sera ve fidanlık, anlatım teknikleri, portfolyo hazırlama gibi ana derslerin verileceğini ve bu derslerin IFLA’nın verdiği oranlara göre dağıtılarak program hazırlandığını sözlerine ekledi.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği Başkanı Necla Yörüklü, ”Yıllardır beklediğimiz, özlediğimiz bir tablo için bugün burada toplanıyor olmamızdan dolayı heyecanlıyım. Bursa çok önemli bir coğrafya. İklimi doğası, bitkisi, birçok marka özellikleri açısından bu ilde peyzaj mimarı yetiştirilmesi çok önemli. Her şeyden önce “Yeşil Bursa” için hep birlikte dayanışma içinde olmayı istiyoruz. Hayatın içindeki tecrübelerimizi aktararak öğrencilerin bilinç düzeyini zenginleştirmeye katkı sunmak ve yeni dönemde verilecek dersler içinde bizlerin uzmanlığında olan tüm imkânları sunmak için hazırız” dedi.