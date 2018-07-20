Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan dün gece saat 03.00 civarında uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipler, satıcı olduğu tespit edilen B.S’yi (26) takibe aldı.
Adalet Mahallesi Atilla Caddesi’nde ekiplerin ’’dur’’ ihtarına uymayarak 16 RA 488 plakalı otomobille kaçan B.S, kovalamaca sonucu 4’ü polis aracı olmak üzere 6 araca çarptı.
Havaya uyarı ateşi açarak otomobili durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.S’yi yakaladı.
Bursa Emniyet Müdürlüğünde detaylı araması yapılacağı bildirilen otomobilde, 1 tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, gözaltına alınan B.S’nin çeşitli suçlardan 18 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi.