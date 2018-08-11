Vali Küçük, Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Vali İzzettin Küçük’ü ağırladı. Tam panoramik devasa binayı gezerek Başkan Mustafa Dündar’dan proje hakkında bilgidi. Vali Küçük, evvela müzenin girişinde sergilenen 16 büyük tabloyu inceledi. Daha sonra müzedeki diğer bölümleri gezen Vali Küçük, kubbe içindeki panoramik resmi gördüğünde ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı panoramik müzenin heyecan verici olduğunu belirten Vali İzzettin Küçük, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, heyecan verici. Kubbenin içine girer girmez, gördükleriniz gerçek mi, sanal mı diye şaşkınlık yaşıyorsunuz. Kendinizi rüyada gibi hissediyorsunuz. Muhteşem bir eser. Konumu itibariyle de Bursa’nın en tarihi bölgesinde. Bursa turizmine çok büyük katkısı olacak. Yerli ve yabancı ziyaret eden herkesi etkileyecek bir eser. Sadece panoramik resim değil, kütüphanesi, sinema ve sergi salonları, eğitim merkezleri ile birlikte Bursa’nın yüz akı bir proje. Mimarisi de çok etkileyici. Bursa’ya değer katacak bir eser. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda hizmete açılacak. Bursa, çok güzel ve çok etkileyici bir eser kazanmıştır. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa’ya gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısının artmasında önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Kubbe içindeki sanat çalışmasın dışında binanın kendine has özelliği var. Yeşil bina. Yağmur suyundan güneş enerjisine kadar faydalanıldığı, kütüphanelerin, bin kişilik gösteri merkezinin bulunduğu, kültür yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Konum itibariyle de son derece stratejik bir noktada bulunan Panorama 1326, Bursa’nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin hareketlenmesine de ciddî katkı sağlayacak. Klasik müzeciliğin ötesinde her saat yaşayan bir mekân olacak” dedi.