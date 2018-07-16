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16 Temmuz 2018 20:29

Yan yatan beton mikseri elektrik direğini yıktı: 1 yaralı

Bursa’da seyir halindeyken yoldan çıkarak yan yatan beton mikseri, elektrik direğini yıktı.

Yan yatan beton mikseri elektrik direğini yıktı: 1 yaralı

16 Temmuz 2018 20:29

Olayda, araçta sıkışan sürücü yaralandı.


Kaza, Mudanya yolu Çağrışan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AFT 92 plakalı beton mikseri, sürücüsü Murat Taş’ın seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolan çıktı ve yan yattı. Diğer sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Taş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan beton mikserinin elektrik direğini de yıktığı görüldü.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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