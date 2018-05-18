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18 Mayıs 2018 15:14

Yarhisar Şelalesi’ne öğrenciler sahip çıktılar

Yenişehir’in en önemli cazibe merkezlerinden olan ancak ilgisizlik ve bakımsızlıktan can çekişen Yarhisar Şelalesi ve Nilüfer Hatun Hamamı, İlhan Oğuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temizlendi.

Yarhisar Şelalesi’ne öğrenciler sahip çıktılar

18 Mayıs 2018 15:14


‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projesi ile İlhan Oğuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi ve öğrencileri Bursa Yenişehir Yarhisar Mahallesi’ni ziyaret ederek Yarhisar Şelalesi’nin çevresinde bulunan çöp ve atıkları temizlediler. Proje ekibi ayrıca Tarihi Hamamın bahçesini kaplayan otları keserek bahçenin peyzaj düzenlemesine de katkıda bulundular.


Temizlik hareketine katılan öğrenciler, daha önce geldikleri Yarhisar Şelalesi ve Nilüfer Hatun Hamamı’nın çöplük gibi olduğunu gördüklerinde üzüldüklerini belirterek, “Tarihi hamamın bahçesine otlardan girememiş, şelalenin çevresinde çöplerden oturamamıştık. Okulumuz böyle bir proje yapınca çok sevindik. Bundan sonda piknik için gelecek vatandaşlar giderken buraları daha temiz bırakırlar. Atalarımızdan bizlere kadar gelen bu önemli değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu bölgenin aslında yapılacak projelerle turizme açılması gerekiyor. Bunun için yetkililerin bu bölge ile ilgilenmelerini bekliyoruz’ diye konuştular.




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