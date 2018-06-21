Yelis, asansör fabrikasını ziyaret etti

Ziyaret esnasında ihracatları ve sistemi konuşan Yelis, işçilerle sohbet ederek fabrikanın sorunlarını ele aldı.

27. dönem milletvekili seçimine 2 gün kalmasına rağmen AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa’da bulunan Dünya’ya ihracat yapan bir asansör fabrikasını ziyaret ederek fabrikanın işletim sisteminin inceleyerek ihracatı konusunu ele aldı. Fabrikada çalışan işçilerle de sohbet ederek kendisini 24 Haziran’da meclise göndermelerini talep etti.