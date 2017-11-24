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24 Kasım 2017 11:33

Yeni imar yolları açılıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeni imar yolları açılıyor.

Yeni imar yolları açılıyor

24 Kasım 2017 11:33


Ulaşım ağını genişletmek ve planlı yapılaşmanın önünü açmak için çalışmalarını sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, işlemlerini Lalaşahin Mahallesi’nde yol açıyor. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Başkan Yardımcısı Enver Erdoğan ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgiler aldı. Mustafakemalpaşa’da yeni imar uygulamalarının hızla devam ettiğini söyleyen Sadi Kurtulan, İmar Kanunun 18. maddesine göre yürütülen çalışmalarla açılan yolların trafiği rahatlatarak, vatandaşın hayatını kolaylaştıracağını belirtti.


Kurtulan, “Planda yol olarak gözüken fakat çeşitli sebeplerle işlerlik kazanmamış güzergâhları açarak vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Mustafakemalpaşa’nın gelişmesi ve konutlaşma açısından büyümesine imkan sağlayan yol faaliyetlerini Lalaşahin Mahallesi’ndeki 15 sokakta yürütüyoruz. Ekiplerimiz, bu mahallede yer yer 7 ile12 metre genişliğinde 2100 metrelik imar yolu açacak. Bölge halkımız yapılan çalışmalardan memnun. Gelen talepleri de teknik ekiplerimiz inceliyor. İmarı tamamlanan yerleşim alanlarının yolları kısa sürede açılarak asfalt ve parke taşı döşenecek” dedi.




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