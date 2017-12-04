Yeniköy sahil projesi masaya yatırıldı

Belediye Başkanı Ali Özkan, Büyükşehir Sahil Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Bebek ile birlikte Karacabey Belediyesi idari ve teknik personeli ile Yeniköy sahil projesini gündeme taşıdı. Başkan Ali Özkan’ın makam odasında gerçekleşen toplantıda, Yeniköy’de yapımı devam eden sahil projesi ele alındı. Projenin ne aşamada olduğu ve bundan sonraki inşaat süreci hakkında gerekli tetkikler de masaya yatırıldı.

Sahil projesinin yüzde 70 seviyesinde tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yürüyüş yolları ve alt yapı çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış durumda. Bundan sonra, üst yapı çalışmaları da havaların el verdiği ölçüde sürecek. Biz zor kısımları atlattık. Bundan böyle sosyal alanlar, çevre düzenlemeleri ve projenin diğer detayları gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Bunun yanında, ana cadde üzerinde de yeni düzenlemelere gittik. Kaldırımları ve trafiği rahatlatacak bir tasarımla bütünleşen proje, umuyorum ki tamamlandığında Yeniköy’ün cazibesini daha da artıracak’’ dedi.

Özkan, bölgedeki yürüyüş yolları, genel çevre düzenlemeleri ile dükkânların önümüzdeki yaz aylarına kadar tamamlanacağını kaydetti.