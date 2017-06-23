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23 Haziran 2017 12:49

Yenişehir MHP’ye yeni yönetim

MHP Yenişehir İlçe Teşkilatı’na Gökhan Yuka başkanlığındaki 37 kişilik yeni yönetim atandı.

Yenişehir MHP’ye yeni yönetim

23 Haziran 2017 12:49

Önder Köse’nin önceki hafta görevden alınmasının ardından atanan Yuka başkanlığındaki yönetimde Arif Eren ve Ali İkikardaş Başkan Yardımcısı, Necdet Aydın sekreter, İbrahim Ertuğrul ise muhasip olarak görev aldı.


Kurdukları yeni yönetimle parti içi siyaseti bir köşeye bırakıp Yenişehir’de siyasete yön vermeyi ve 2019’da yapılacak olan yerel ve genel seçimleri kazanmayı amaçladıklarını belirten Yuka, "Şehrimize ve milletimize hizmet etmeyi hedefliyoruz. Kapımız her daim herkese açıktır. Bizler gönül kırmaya değil, gönül almaya geldik" dedi.




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