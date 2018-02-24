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24 Şubat 2018 18:34

Yenişehir’e Avrupa standartlarında spor kompleksi

Yenişehir Belediyesi ilçe merkezine 4,3 milyon liralık yatırımla Avrupa standartlarında spor kompleksi yapacak.

Yenişehir’e Avrupa standartlarında spor kompleksi

24 Şubat 2018 18:34


Yenişehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ilçenin en büyük mahallelerinden birisi olan Kurtuluş mahallesine yapılacak Kurtuluş Matay spor kompleksinin temelinin Mart ayı sonlarında atılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Toplam 8040 metre karelik alanda yapılacak olan Avrupa standarttlarındaki spor kompleksinin 1602 metrekare kapalı alanı, 1957 metrekare futbol sahası, 546 metrekare basketbol sahası, kaykay pisti, sosyal ve idari alanları bulunacak. Attığımız her adımda geleceğimiz olan evlatlarımızı düşünüyoruz. Bunun için de insan odaklı halkımızın istek ve beklentileri yönünde hizmetler yapıyoruz. Yenişehir’e ayrı bir değer katacak olan bu hizmeti her yerde ve herkes için spor düşüncesinden yola çıkarak ilçemize kazandırmayı hedefledik. Gençlerimizin sporlarını en iyi şekilde yapmaları için en ufak ayrıntılar düşünüldü" dedi.


Kurtuluş Matay spor kompleksinin 4,3 milyon liraya hizmete gireceğini belirten Belediye Başkanı Çelik, “2018 yılı içinde halkımızın istek ve beklentilerine cevap verecek mega projelerimizin çoğunun ihalesi yapılmış olup önümüzdeki günlerde bu projeler kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.




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