Yerleşim alanına yakın yerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Bursa Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle evlerin bahçelerine kadar gelen alevler vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracıyla birlikte 25’e yakın personel 3 hektarlık alandaki yangının büyümesini önledi.

Alevlere müdahale eden vatandaşlar ise yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, “Bizde bahçemizdeki hortumlarla müdahale etmeye çalıştık. Geç kalınmış olsaydı, evlere zarar verebilirdi” diye konuştu.