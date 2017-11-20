Yerli otomobile sporcu desteği

Yerli otomobil için 5 konsorsiyumun ortaklığı ve ilk adımın atılması, otomotiv test merkezi’nin kurulacağı Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki dinamikleri de harekete geçirdi. Hafta sonu oynanan Yenişehir Belediyespor ile Yıldırım Belediyespor maçında sahaya çıkan futbolcular, “Yerli otomobil Yenişehir’e yapılsın” pankartı ile çıktı. Yenişehirliler tarafından alkış yağmuruna tutulan futbolcular, 5 baba yiğide ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, yerli otomobil fabrikasının Yenişehir’e yapılmasını istedi.