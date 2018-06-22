Yıldırım Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Toplu iş sözleşmesi imzalanarak belediye personelinin mâlî ve sosyal hakları önemli ölçüde iyileştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin ev sahipliğinde Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yerelsen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mehmet Keskin, belediye bürokratları, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı. Mâlî hakların haricinde sosyal hakların da iyileştirilmesi için imzalanan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda 2018-2020 dönemi için yapılan müzakereler sonucunda ilk yıl için yüzde 10,50 oranında yevmiye artışı ile birlikte kıdem zammı tutarlarının yevmiye tutarlarına dahil edilmesi, aynı oranın bütün sosyal haklara yansıtılması, ikinci yıl için ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TÜFE oranı kadar yevmiye ve sosyal haklarda artış yapılması sağlandı.

Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Mahalli idarelerde bütün hedeflerin yerine getirilebilmesi etkili bir yönetim planıyla olur. Bu da bütün çalışanların çabasıyla mümkün olur. Geride kalan süre sonunda yapılan bütün çalışmalarda mesai arkadaşlarımızın emeği var. Belediyemiz bizim ikinci ailemiz. Belki de zaman zaman kendi ailemizden dahi fazla bir arada olduğumuz yer. İmza törenimizde hayırlı bir amaç için bir araya geldik. Belediyemiz ve çalışanlarımız arasında toplu iş sözleşmesine imza attık. Bizler hep birlikte şehrimize hizmet eden kadrolarız. Belediyecilik, topluma en yakın hizmet birimidir. Dolayısıyla kendimizi en çok sorumlu hissettiğimiz kesim insanımızdır. Hizmetler emek ve iradeyle ortaya çıkar” dedi.